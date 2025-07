PERNAMBUCO

Ameaçada com faca, mulher mata ex-companheiro que segurava filho no colo

Imagens mostram que instantes antes do crime ele encosta uma faca peixeira na perna dela

Carol Neves

Publicado em 2 de julho de 2025 às 09:50

Crime aconteceu na Grande Recife Crédito: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher de 23 anos desferiu uma facada contra o ex-companheiro, de 30 anos, enquanto ele segurava o filho do casal, de apenas 11 meses. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. As gravações revelam que, instantes antes do crime, ele havia provocado a mulher encostando uma faca peixeira na perna dela.>

O fato aconteceu no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na quinta-feira (26). Além do bebê, havia outra criança presente no local, filha da mulher. Ela foi presa em flagrante, mas alegou legítima defesa e, por ser mãe de criança menor de 6 anos, foi liberada para cumprir prisão domiciliar.>

Nas imagens, é possível ver o casal inicialmente sentado, com o homem encostando a faca na perna da mulher. Em seguida, já em pé, os dois discutem na sala. Ele segura o bebê no colo, enquanto ela empunha uma faca pequena. Durante a discussão, a mulher golpeia o peito do ex-companheiro. Em meio ao susto, ele deixa a criança no berço e sai de casa. Pouco depois, a mulher retorna e pega o filho novamente.>

O homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Velho, mas não resistiu. De acordo com a unidade de saúde, ele sofreu "quadro de parada cardiorrespiratória após lesão por arma branca". O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.>

Audiência de custódiaDura>

nte a audiência de custódia, a mulher afirmou que o relacionamento era conturbado e que agiu em legítima defesa, de acordo com o portal G1. Segundo sua defesa, ela estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que usava uma faca peixeira, e o ataque aconteceu quando ele tentava levar o bebê embora. A defesa ainda ressaltou que a ação não teve a intenção de matá-lo.>