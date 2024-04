SÃO PAULO

Amigo diz que dono de Porsche estava bêbado durante acidente

O amigo de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista de Porsche que bateu em um Sandero guiado por Ornaldo Viana, revelou que o condutor do veículo de luxo bebeu antes da batida, que resultou na morte de Orlando.

A testemunha, que está no hospital, ocupava o banco do carona durante a batida, informou a TV Bandeirantes.

Ambos estavam na casa de pôquer. Quando Sastre, visivelmente alterado, decidiu sair, o amigo decidiu ir com ele para garantir que o motorista não fizesse "nenhuma besteira".

O depoimento desmente a versão da namorada, que disse que ele não teria bebido. Uma amiga dela também contou que o empresário estava alterado e não quis que ninguém assumisse a direção do Porsche e destacou que todos tinham tomado alguns drinks — com um casal de amigos.

Fernando Sastre Filho foi indiciado por homicídio com dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele responde aos crimes em liberdade.