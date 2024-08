REDE FORA DO AR

Anatel notifica operadoras de internet sobre X; são 20 mil empresas, inclusive Starlink

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a agência já começou a notificar as operadoras de internet para bloquear o acesso ao X, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).