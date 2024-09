BRASIL

Anúncios de ‘bets’ sem registro no Ministério da Fazenda são bloqueados

Medida começa a valer a partir desta segunda (30)

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 09:21

Bets Crédito: Shutterstock

Anúncios de apostas esportivas ou jogos de azar on-line que não tenham registro no Ministério da Fazenda serão bloqueados pelo Google a partir desta segunda-feira (30). Ainda de acordo com a nova medida, operadores de corridas de cavalos e loterias que já têm essa certificação terão de obtê-la novamente para continuarem anunciando no Brasil. Já os chamados agregadores de jogos de azar de qualquer tipo não poderão mais anunciar no país após 30 de setembro.

Uma portaria publicada pelo Ministério da Fazenda neste mês de setembro determinou o bloqueio de plataformas de apostas irregulares que operam no Brasil a partir de outubro. A regra tem como objetivo combater o vício em apostas no Brasil. De acordo com dados do Banco Central, os brasileiros gastam cerca de R$ 20 bilhões por mês nessa atividade.