SAÚDE

Anvisa aprova primeira vacina contra chikungunya do Brasil para maiores de 18 anos

Desenvolvida pelo Butantan em parceria internacional, imunizante mostrou eficácia de até 99% em estudos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira (14) o registro definitivo da primeira vacina contra chikungunya do país, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, permite a aplicação do imunizante em pessoas acima de 18 anos. >

O Instituto Butantan trabalha agora em uma versão adaptada com componentes nacionais para possível incorporação ao SUS. A decisão final dependerá de análises da CONITEC e do Programa Nacional de Imunizações. "Poderemos priorizar regiões endêmicas", adiantou Esper Kallás, diretor do Butantan. Em 2024, a doença já afetou 620 mil pessoas globalmente, com maior incidência no Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. >