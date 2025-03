ATENÇÂO

Anvisa interdita pasta de dente da Colgate após relatos de reações adversas

Agência recebeu notificações de clientes que tiveram vários sintomas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na quarta-feira (26) a interdição cautelar da pasta dental Colgate Clean Mint em todo o território nacional. A medida, com validade inicial de 90 dias, foi tomada após a agência registrar oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos entre janeiro e março deste ano . Entre os sintomas relatados por consumidores estão inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência, dormência na região bucal, ressecamento, irritação gengival e vermelhidão. A informação é do Uol. >

A Colgate-Palmolive foi ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. Em nota após relatos dos clientes, a empresa afirmou que o fluoreto de estanho é seguro, eficaz e amplamente usado em cremes dentais ao redor do mundo. A Colgate diz também que "a nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil" e que os produtos e ingredientes "passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo".>