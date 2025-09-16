Anvisa proíbe a venda de azeite de oliva e cápsula emagrecedora; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:27
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da venda de uma nova leva de produtos. Dessa vez, a medida atinge o azeite de oliva da marca Los Nobles, a cápsula emagrecedora Zempyc, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial, o Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares, e Lyrium Air Desinfetante, da empresa Live Max Industria e Comercio. Além disso, a Anvisa proibiu também a propaganda do produto “Oh A Água Azul”, “Oh A Água Verde” e “Oh A Água Rosa”, da empresa DF&M Alimentos.
De acordo com a agência de vigilância sanitária, o azeite Los Nobles é de origem desconhecida porque não há aceitação prévia da Anvisa para a importação, nem registro na Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat), da Argentina, para os lotes do produto.
Já o produto Zempyc (natural-mega concentrado 730mg - 120 cápsulas, da empresa Preço Justo Gestão Empresarial, teve todos os lotes proibidos. O rótulo informa que o suplemento é fabricado pela Sorocaps Indústria Farmacêutica e distribuído pela Preço Justo. Mas a Sorocaps declara não ter localizado, em seus controles internos, nenhum produto com a denominação Zempyc.
A agência alega que o produto é de origem desconhecida, tem composição não conhecida e denominação irregular. Propagandas irregulares informam que ele acelera a queima de gordura, reduz o apetite, acelera o metabolismo, energia e disposição e tem fórmula 100% natural, segundo a agência.
A Agência proibiu ainda a venda de todos os lotes do alimento Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares, devido à “composição desconhecida, o relato de efeitos adversos graves (taquicardia, desconforto torácico do tipo compressivo, epigastralgia, náuseas, vômitos e diarreitas) e veiculação de alegação com propriedade terapêuticas e/ou medicamentos funcionais e/ou de saúde não aprovadas — emagrecimento”.