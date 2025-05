RECURSO RETIRADO

Anvisa volta a interditar pasta de dente da Colgate

Produto com nova fórmula segue proibido após relatos de reações adversas como aftas e queimação

A interdição do creme dental Colgate Total Clean Mint voltou a valer após a própria fabricante decidir retirar o recurso que suspendia temporariamente a medida. A decisão original da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), emitida em 27 de março, havia sido contestada pela empresa, o que suspendeu seus efeitos por um período. >

Em nota, a agência reguladora esclareceu: "A medida estava suspensa em razão de um recurso da empresa, porém a própria fabricante retirou o recurso, que tinha efeito suspensivo sobre a interdição. Assim, a interdição do produto continua em vigor". A informação foi divulgada por O Globo. >

A ação da Anvisa se baseia nos artigos 6º e 7º da Lei nº 6.360/1976, que permite a retirada imediata de qualquer produto considerado nocivo à saúde ou que não atenda aos requisitos legais. A legislação prevê, além disso, a exigência de alteração na fórmula ou nos rótulos, bulas e embalagens, sob risco de cancelamento do registro e apreensão do item.>

O creme dental foi alvo de fiscalização após relatos de consumidores sobre reações adversas. Nas redes sociais, usuários descreveram sintomas como queimação, aftas, inchaço nos lábios e irritações após o uso regular do produto. Até 19 de março, a Anvisa recebeu oito notificações envolvendo 13 casos relacionados à nova versão do Colgate Total Clean Mint.>

Essa versão reformulada passou a utilizar fluoreto de estanho no lugar do fluoreto de sódio, usado anteriormente. A mudança coincidiu com o surgimento das reclamações.>