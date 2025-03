RECURSO ACEITO

Anvisa suspende interdição de pasta de dente da Colgate, mas mantém alerta após reações

Agência monitora reações adversas relatadas por consumidores

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a suspensão da interdição da pasta de dente Colgate Total Clean Mint após recurso da marca. Com isso, o produto poderá continuar sendo comercializado. Contudo, a agência manteve um alerta sanitário, recomendando que consumidores notifiquem qualquer reação adversa relacionada ao uso da pasta. >

A interdição havia sido estabelecida na quinta-feira (27), depois de a Anvisa receber oito notificações sobre 13 eventos adversos relacionados ao produto. Entre os casos relatados, estavam sintomas como inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral . Um dos casos mais notáveis foi o de Denise Correia Santiago, consumidora de Santos, no litoral paulista, que relatou ao G1 sentir o produto mais forte já no primeiro uso, mas só após cinco dias começou a perceber sinais de vermelhidão, inchaço e queimaduras na boca.>

Imediatamente após a interdição, a Colgate entrou com um recurso para suspender a medida, e a Anvisa aceitou a solicitação. Com a mudança, o produto poderá ser comercializado enquanto o processo segue os trâmites administrativos da agência.>

Apesar da suspensão da interdição, a Anvisa manteve o alerta sanitário. A agência recomendou que os consumidores ficassem atentos a sinais de irritação e, caso surgissem, interrompessem o uso da pasta. Se o desconforto persistir, a Anvisa orienta que um profissional de saúde seja consultado. Além disso, a agência incentivou os consumidores a notificar qualquer reação adversa ao produto no sistema e-Notivisa (clique aqui). >

A Colgate, por sua vez, confirmou que algumas pessoas podem ser sensíveis a certos ingredientes presentes na pasta, como fluoreto de estanho, corantes ou sabores. A marca ressaltou que o produto é seguro para a maioria dos consumidores, mas alertou que os indivíduos com sensibilidade a esses compostos podem ter reações adversas. A Colgate também informou que está cooperando com a Anvisa para demonstrar a segurança do produto e esclarecer eventuais dúvidas.>