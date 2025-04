PASTA CHEGOU A SER SUSPENSA

'Boca gigante': mulher processa Colgate após reação alérgica grave a pasta de dente

Ela ficou com lábios inchados por cinco dias e alega falta de respaldo da empresa

A consumidora afirmou que só desconfiou do produto após escovar os dentes novamente e perceber o retorno dos sintomas. "Comentei com minha irmã, foi quando ela olhou e viu essa situação da Colgate. Não usei mais ela [a pasta]", disse Denise, que precisou ser medicada com antialérgicos e analgésicos devido à dor nas amígdalas e queimaduras na língua. >