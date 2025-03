VAMOS SORRIR!

Após 217 anos, primeira mulher toma posse em Tribunal Militar e cita Ainda Estou Aqui

Ministra Maria Elizabeth Rocha tomou posse nesta quarta-feira (12) no cargo de presidente do Superior Tribunal Militar (STM)

A ministra Maria Elizabeth Rocha tomou posse nesta quarta-feira (12) no cargo de presidente do Superior Tribunal Militar (STM), órgão máximo da Justiça Militar da União. Primeira mulher a ocupar o cargo em 217 anos de história do tribunal, a ministra terá mandato de dois anos. No discurso, usou a expressão "Vamos sorrir", em referência a Eunice Paiva, retratada no filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. >