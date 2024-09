TECNOLOGIA

Após bloqueio do X no Brasil, Bluesky ganha 1 milhão de usuários em 3 dias

O Bluesky recebeu 1 milhão de novos usuários em apenas três dias, desde a decisão que mandou suspender o acesso à rede social X, antigo Twitter, no Brasil, na sexta-feira (30). "Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!", escreveu o perfil oficial da rede social em um post.

O Bluesky tem sido uma das escolha como alternativa ao X no país. O aplicativo é o mais baixado na categoria Redes Sociais no App Store. Já no Play Store está em segundo lugar, apenas atrás do Thread, que é ligado ao Instagram.

Com a chegada rápida de brasileiros, a rede divulgou que bateu seu recorde de atividade e fez um post afirmando que agora é uma rede brasileira. Também divulgou um manual de "Perguntas Frequentes do Usuário Bluesky" em português.

As duas redes sociais têm similaridades, sendo baseadas em uma timeline de postagens curtas. No Bluesky, o usuário pode escrever no máximo 300 caracteres. Também é possível postar e compartilhar fotos e gifs, além de curtir, comentar e repostar as publicações de outras contas. Alguns pontos do X não estão disponíveis ainda no BlueSky, como postagem de vídeo, bookmarks e contas privadas. Por outro lado, a rede oferece possibilidades mais robustas para bloquear e recursos como desanexar uma postagem de uma citação, o que ajuda em casos de assédio direcionado.