VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após condenação de oito meses para DJ Ivis, MP entra com recurso para aumento da pena

Iverson Araújo agrediu a ex-companheira em julho de 2021 e teve vídeos da agressão expostos na web

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2025 às 21:59

DJ Ivis Crédito: Reprodução

O “DJ Ivis”, como é conhecido Iverson de Souza Araújo, foi condenado a oito meses e oito dias de detenção aplicada pela Vara Única Criminal de Eusébio por agredir a ex-companheira. O crime foi cometido em julho de 2021 e a sentença expedida na última quinta-feira (6). O Ministério Público do Ceará (MP-CE) afirmou que ingressou com recurso para aumentar a pena do DJ. >

O pedido foi aberto na última sexta-feira (7), em razão da 2ª Promotoria de Justiça do município acreditar que a pena do réu "deve ser mais severa considerando as circunstâncias do caso". >

Na época do crime, Pâmella Holanda divulgou as imagens e um vídeo em que Iverson aparece a agredindo com chutes, socos e tapas. A presença da filha do casal, na época com nove meses, da mãe de Pâmella e do amigo Charles não intimidam Ivis, que continua com as agressões mesmo após jogar a ex-companheira no chão.>

Ainda segundo o MP, Iverson foi acusado pelos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar, após ter provocado lesões leves, e ameaçado Pâmella com uma faca de cozinha. A denúncia foi recebida pela Justiça no dia 28 de julho de 2021. Ele chegou a ter prisão preventiva decretada em 14 de julho de 2021, mas foi posto em liberdade no dia 22 de outubro de 2021. >