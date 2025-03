POLÍTICA

Marina Silva diz que não fará nova candidatura à presidência do Brasil

Ministra do Meio Ambiente afirma que tem como prioridade a preservação da democracia e que trabalha pelo surgimento de novas lideranças

Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, declarou que não vai tentar uma nova candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito durante participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite da última segunda-feira (10). >

“A pergunta que eu me faço é a seguinte: onde é que eu mantenho a prole viva? A prole é no sentido da democracia. Se para ela ficar viva eu tenho que estar na cena política, eu vou estar lá. Se para ela ficar viva eu tenho que me ausentar da cena política, eu vou me ausentar”, falou. >