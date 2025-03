POLÍTICA

No Dia da Mulher, ministra Marina Silva lança chapa nacional da Rede em Salvador

Evento foi realizado no Hotel Fiesta e reuniu parlamentares, ambientalistas e lideres indigenas

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de março de 2025 às 20:24

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em Salvador no último sábado (08) para um evento de seu partido, a Rede Sustentabilidade, realizado no Hotel Fiesta. Durante o encontro, foi lançada a chapa de porta-vozes nacionais. >

O evento também marcou a VI Conferência Estadual da Bahia e contou com a presença do candidato Giovanni Mokus, que terá como vice Iaraci Dias, atual porta-voz do partido na Bahia, além de parlamentares, dirigentes partidários, ambientalistas e lideranças indígenas. >