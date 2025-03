NOVA ANDRADINA

Avião agrícola cai em canavial e mata piloto de 40 anos

Acidente foi na manhã desta terça-feira (11), em município do Mato Grosso do Sul

Tharsila Prates

Publicado em 11 de março de 2025 às 18:43

O piloto Paulo Roberto Crispim Crédito: Reprodução

Um avião agrícola caiu na manhã desta terça-feira (11), na zona rural de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul (MS). O piloto Paulo Roberto Crispim, de 40 anos, natural de Dourados, era o único ocupante da aeronave e morreu. Ele realizava a aplicação de defensivos agrícolas em um canavial no momento do acidente. >

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar à imprensa local, a aeronave caiu em uma plantação de cana-de-açúcar próxima à estrada rural de acesso ao bairro Laranjal. Equipes de resgate foram acionadas por volta das 9h, mas, ao chegarem ao local, constataram que o piloto já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Andradina para realização de exames necroscópicos.>

Policiais civis, militares e peritos criminais também estiveram no local para os primeiros procedimentos de apuração. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, assumiu as investigações e destacou equipes especializadas para conduzir os trabalhos. O SIG (Setor de Investigações Gerais) de Nova Andradina também presta apoio à operação.>

De acordo com nota oficial divulgada pelo Dracco, as diligências visam esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do acidente.>