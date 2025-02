100% GRATUITO

Após mudanças, veja como fica lista de medicamentos gratuitos da Farmácia Popular

Programa agora é totalmente de graça; veja quem pode adquirir medicamento sem custo

Larissa Almeida

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 21:00

Farmácia Popular em Brasília Crédito: Elza Fiuza/ Agência Brasil

O programa Farmácia Popular passou a ser inteiramente gratuito nesta quinta-feira (31). A novidade foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. Com isso, idosos e pessoas habilitadas a acessar o programa terão acesso, sem nenhum custo, a 41 itens de farmácia, dentre eles fraldas geriátricas. >

Podem ter acesso à Farmácia Popular, além de idosos, pessoas com deficiência, beneficiários do Bolsa Família, pessoas com condições crônicas (como diabetes, asma e hipertensão) e pessoas com osteoporose e HIV. >

Para retirar os itens farmacêuticos, quem tem direito ao programa precisa apresentar receita médica, documento de identidade e CPF. Para os pacientes acamados ou impossibilitados de comparecerem ao estabelecimento, o representante legal ou procurador deverá encaminhar-se até um estabelecimento credenciado e levar os documentos do paciente, bem como a receita médica. >

Para a obtenção de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID). >

Já para obtenção dos absorventes higiênicos, a pessoa beneficiária deve comparecer a um estabelecimento credenciado tendo em mãos um documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF, além do documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, que deve ser gerado via aplicativo ou site do Meu SUS Digital, com validade de 180 dias. A aquisição de absorventes higiênicos para menores de 16 anos deve ser feita pelo responsável legal. >

Confira a lista de medicamentos e itens farmacêuticos que são gratuitos pelo programa:

Diabetes>

1. Cloridrato de metformina 500mg >

2. Cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada >

3. Cloridrato de metformina 850mg >

4. Glibenclamida 5mg >

5. Insulina humana regular 100ui/ml >

6. Insulina humana 100ui/ml>

7. Dapagliflozina>

Hipertensão

>

8. Atenolol 25mg >

9. Besilato de anlodipino 5 mg >

10. Captopril 25mg >

11. Cloridrato de propranolol 40mg >

12. Hidroclorotiazida 25mg >

13. Losartana potássica 50mg >

14. Maleato de enalapril 10mg >

15. Espironolactona 25 mg >

16. Furosemida 40 mg >

17. Succinato de metoprolol 25 mg>

Asma >

18. Brometo de ipratrópio 0,02mg >

19. Brometo de ipratrópio 0,25mg >

20. Dipropionato de beclometasona 200mcg >

21. Dipropionato de beclometasona 250mcg >

22. Dipropionato de beclometasona 50mcg >

23. Sulfato de salbutamol 100mcg >

24. Sulfato de salbutamol 5mg>

Anticoncepcionais >

25. Acetato de medroxiprogesterona 150mg >

26. Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg >

27. Noretisterona 0,35mg >

28. Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg>

Osteoporose >

29. Alendronato de sódio 70mg >

30. Dislipidemia >

31. Sinvastatina 10mg >

32. Sinvastatina 20mg >

33. Sinvastatina 40mg >

Doença de Parkinson >

34. Carbidopa 25mg + levodopa 250mg >

35. Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg >

Glaucoma >

36. Maleato de timolol 2,5mg >

37. Maleato de timolol 5mg >

Rinite >

38. Budesonida 32mcg >

39. Budesonida 50mcg >

40. Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose>

Quadro de incontinência>