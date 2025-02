SAÚDE

Fralda geriátrica de graça: programa Farmácia Popular passa a ser totalmente gratuito

Novidade foi anunciada nesta quinta-feira (13) pela ministra da Saúde

Larissa Almeida

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 18:07

O programa Farmácia Popular passou a ser totalmente gratuito. A novidade foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta quinta-feira (13), durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas. A partir de agora, todos os 41 itens do programa passam a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas. Antes, o Governo Federal arcava com 90% dos medicamentos. >

A medida deve beneficiar diretamente – e de forma imediata – mais de 1 milhão de pessoas por ano, principalmente idosos, que antes pagavam coparticipação em alguns insumos, mas agora vão retirar tudo gratuitamente. O anúncio se estende a toda a população brasileira, que agora poderá retirar o rol de medicamentos pelo programa. >

Com essa ampliação, as fraldas geriátricas passam a ser fornecidas de graça para o público elegível, como pessoas com 60 anos ou mais. A Dapagliflozina, medicamento utilizado no tratamento da diabetes associada à doença cardiovascular, também será ofertada sem custo para o público. >

Além da ampliação da gratuidade, a ministra Nísia Trindade anunciou nova fase de credenciamento para farmácias privadas localizadas em municípios que ainda não são atendidos pelo programa. A partir de agora, novos estabelecimentos poderão se cadastrar, ampliando a rede de atendimento e garantindo que mais brasileiros tenham acesso a medicamentos essenciais. >

“Abrimos o credenciamento para 758 cidades que ainda não contavam com o Farmácia Popular. Esse programa estava destruído no governo anterior, com relatórios do TCU e CGU, mas graças à Emenda da Transição e empenho do presidente Lula, conseguimos retomá-lo”, destacou a ministra. >