PODE ISSO?

Argentino usa aparelho para silenciar caixa de som em praia brasileira

Ele disse que passou por Salvador e Fortaleza durante sua viagem e desenvolveu produto por conta do barulho

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 08:06

Argentino usou máquina para silenciar caixinha Crédito: Reprodução

Um turista argentino viralizou depois de compartilhar um vídeo no qual mostra o uso de um dispositivo capaz de silenciar uma caixa de som em uma praia no Brasil.

No vídeo, é possível ouvir uma música da cantora Ana Castela tocando em alto volume em uma caixa de som. Após o turista apertar um botão de um aparelho, o som para. O vídeo, de 12 segundos, foi postado por Roni Baldini, o criador do dispositivo, na plataforma X, antigo Twitter. Ele mencionou ter passado por Salvador e Fortaleza durante sua viagem, mas não disse onde gravou as imagens.

Pocket Gone 1, JBL Boombox 0 pic.twitter.com/Ygi7SabwFU — Roni Bandini (@RoniBandini) January 10, 2025

O dispositivo foi desenvolvido para interferir em conexões Bluetooth entre aparelhos, interrompendo a comunicação entre eles. Segundo o Uol, Baldini explicou em um post que criou dois modelos do equipamento — um maior e outro menor — que podem bloquear conexões Bluetooth em áreas específicas. No vídeo, a interferência entre a caixa de som e o dispositivo controlador é o que provoca o silêncio do alto-falante.

Baldini ressaltou que o dispositivo só funciona com conexões Bluetooth. Caso a caixa de som esteja conectada a um pen drive, por exemplo, o equipamento não terá efeito. Outros fatores também podem limitar seu funcionamento, como a proximidade do celular ou dispositivo controlador, que pode dificultar a interferência. O alcance do aparelho varia entre 3 a 10 metros.

A atitude do turista gerou reações variadas na internet. Alguns usuários demonstraram interesse, perguntando onde poderiam comprar o produto. "Ótima ideia. Eu preciso de um desses para usar na vizinhança. O brasileiro acha que todos têm que ouvir sua música, sem fone de ouvido, e acaba estourando os tímpanos de todo mundo", comentou um internauta. "Um sonho", disse outro

Outros, no entanto, não concordaram. "Adianta de nada, muitas caixinhas do lado", dizia um comentário. "Quem vai para a praia e não quer ouvir um pagodinho ou sertanejo é porque está frustrado", opinou outro. Baldini anunciou que venderá o produto no próximo mês, alertando que o uso do aparelho pode ser ilegal em alguns países.