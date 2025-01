REAJUSTE EXPRESSIVO

Aumento de 900%: tarifa de ônibus aquático sobe de R$ 5 para R$ 50 no Litoral de São Paulo

Serviço começou a operar em maio do ano passado

A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, aumentou de R$ 5 para R$ 50 o valor da tarifa do ônibus aquático, que começou a operar em maio do ano passado. Segundo a gestão Toninho Colucci (PL), o reajuste de 900%, válido desde o dia 1º de janeiro, se deve aos "custos operacionais crescentes" e à necessidade de "garantir a continuidade dos serviços de transporte com eficiência e qualidade".