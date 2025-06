LOTERIA

Aumentou: Caixa atualiza valor do prêmio da Quina de São João

Confira todas as informações sobre o sorteio, que acontece neste sábado (28)

Como é um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o valor será distribuído entre os apostadores que acertarem quatro números. Se necessário, segue-se essa divisão para as faixas inferiores, conforme as regras aplicadas aos concursos especiais.>

O sorteio acontece no dia 28 de junho, com as apostas podendo ser feitas até as 18h do mesmo dia. O concurso de número 6760 será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 2,50. Quem optar por marcar mais dezenas no volante terá que desembolsar um valor maior, em custo que pode chegar a R$ 7.507,50, dependendo da quantidade de números escolhidos.>