ESTUPRO

Auxiliar de enfermagem é preso após fazer sexo oral em paciente com morte encefálica

Crime foi descoberto por médico plantonista

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (27) sob a suspeita de estuprar um paciente que está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O crime teria ocorrido na unidade localizada no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista.>

De acordo com a polícia, o crime foi descoberto por um médico plantonista, que afirmou ter flagrado o auxiliar praticando sexo oral no paciente, de 39 anos, através de um biombo que separava os leitos da UTI. Diante da cena, o médico acionou imediatamente a segurança do hospital, que, por sua vez, chamou a Polícia Militar.>