SÃO PAULO

Avenida do Morumbi registra arrastão na manhã desta terça; polícia investiga

De acordo com a corporação, dois indivíduos em uma moto estavam praticando assaltos na via, na altura do número 3 800. Instantes depois, a PM também foi informada que um policial civil baleou um indivíduo na mesma região. Ainda não há confirmação, no entanto, que as ocorrências estão relacionadas.