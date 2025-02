RIO DE JANEIRO

Avião colide com carro na pista no momento da decolagem no Aeroporto do Galeão

O voo, que tinha Fortaleza como destino, foi interrompido após o piloto perceber a colisão

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:02

Passageiros descem de avião Crédito: Reprodução

Um avião da Gol, um Boeing 737 Max 8 com matrícula PS-GPP, colidiu com um carro durante a decolagem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da terça-feira (11). O voo, que tinha Fortaleza como destino, foi interrompido após o piloto perceber a colisão com o veículo, que estava na pista de 4.000 metros. Segundo a concessionária RIOgaleão, o incidente ocorreu por volta das 22h e envolveu um carro de manutenção, mas não houve vítimas. "Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens", informou a administradora do aeroporto.>

O piloto do voo relatou que, ao se aproximar da decolagem, bateu em um carro que estava na pista, que tem 4.000 metros de extensão, interrompendo o procedimento. O procurador da Justiça, Átila de Oliveira, que estava a bordo do avião e é residente no Ceará, descreveu o momento como tenso: "Estava tudo dentro do planejado. Avião já estava com velocidade, pela minha percepção estava bem próximo de decolar. Foi quando a gente sentiu um solavanco e um barulho. O piloto iniciou a frenagem e ficou aquela apreensão para ver se ia dar tempo de frear até o fim da pista. Graças a Deus estamos vivos para contar a história", disse ele ao G1.>

A Gol, em nota, confirmou que a aeronave colidiu com uma "viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem". A companhia destacou que a tripulação agiu rapidamente, seguindo os procedimentos de segurança, e que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram sem ferimentos. >