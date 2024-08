ACIDENTE

Avião com 62 pessoas cai no interior de São Paulo; vídeo mostra queda

Um avião caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). Segundo as primeiras informações, trata-se de um bimotor de passageiros que seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP). O modelo ATR-72 pertence à VoePass, antiga Passaredo, e levava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também divulgou nota sobre o caso. "A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP). Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência", diz o texto.