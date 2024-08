ACIDENTE

'Não há sobreviventes', diz governador de SP sobre queda de avião em Vinhedo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta sexta-feira (9) à CNN que todas as pessoas que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, morreram. A mesma informação foi confirmada pela prefeitura de Vinhedo. O avião levava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes.

Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa-IV), localizados em São Paulo, estão a caminho para realizar a ação inicial da ocorrência.

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.