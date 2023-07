Avião que derrapou em Florianópolis é retirado de aeroporto

Após permanecer fechado durante 24 horas, o aeroporto de Florianópolis voltou a operar pousos e decolagens às 9 horas desta quinta-feira, 13. Segundo a concessionária Zurich Brasil, o avião da empresa aérea Latam que derrapou, causando o fechamento do terminal, foi retirado da pista por uma equipe especializada. No total, ao menos 90 voos foram cancelados ou remanejados para outros aeroportos. A Latam informou que os passageiros prejudicados recebem assistência.

O avião, procedente do aeroporto de Guarulhos com 172 passageiros e sete tripulantes, fazia a manobra para o pouso quando derrapou e "extrapolou os limites da pista", segundo a companhia. Apesar do susto, ninguém se feriu. A pista estava molhada devido às chuvas que atingem a capital catarinense. Com a derrapagem, o avião se deslocou para o lado e ficou atravessado em relação ao eixo da pista, com a parte dianteira sobre o canteiro.