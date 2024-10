BALANÇO

Bahia confirma recorde de prefeitos reeleitos nas eleições 2024

O Brasil registrou o maior quantitativo de prefeitas mulheres eleitas (730), com um aumento em relação às eleições de 2020. Mas, apesar disso, no estado baiano apenas 14% das prefeituras serão comandadas por mulheres.

Dos 5.569 municípios que contaram com os pleitos realizados no dia 6 e 27 de outubro, em 5.528 é possível atestar um vencedor, enquanto em 41 cidades do país o candidato mais votado encontra-se sub judice, como é o caso do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.