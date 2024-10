ELEIÇÕES 2024

Bahia alcançou 88% de reeleição no 1° turno das eleições deste ano

Estudo da CNM indica que número de reeleitos nas Eleições Municipais de 2024 é o maior da história

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 20:34

Mapa de eleições na Bahia Crédito: Arte CORREIO

Após o primeiro turno das eleições municipais no país, um novo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que o resultado da votação do último domingo (6) teve a maior taxa de reeleição já registrada na história - desde a implementação, em 1997, da possibilidade de um segundo mandato consecutivo para o Poder Executivo. Na Bahia, a cada dez candidatos que tentaram a recolocação, mais de 8 obtiveram êxito, uma proporção de 88%.

O estudo também mostra a relação entre a quantidade de prefeitos eleitos dentro de um Estado e o partido a que o governador pertence. Em 16 unidades da Federação, o partido com a maior quantidade de prefeituras coincidiu com o partido do líder do executivo estadual.

No caso de Salvador, o partido do reeleito Bruno Reis, a União Brasil não coincide com o mandato estadual do governador do PT, Jerônimo Rodrigues, mas o recorde de reeleições refletiu no Estado, que alcançou mais que a média nacional de reeleições deste ano de 81%.

Na eleição municipal anterior, realizada em 2020, o índice de reeleição no Executivo do país foi de apenas 61%.

Negros e mulheres no Executivo

Além disso, o estudo revela que 61% dos prefeitos eleitos no primeiro turno deste ano se autodeclaram como negros, ainda abaixo do número de 80% da população autodeclarada preta ou parda, divulgada pelo IBGE em 2022.

Em relação à representação feminina, o Estado alcançou apenas 14% de mulheres eleitas, embora o índice nacional tenha alcançado uma alta paulatina que já garante 724 candidatas eleitas.