NO PRIMEIRO TURNO

Com 78% dos votos, Bruno Reis confirma favoritismo e é reeleito prefeito de Salvador

Ele derrotou candidatos como Geraldo Jr (MDB) e Kleber Rosa (PSOL)

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 18:43

Prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis Crédito: Marina Silva/Correio

Bruno Reis (União) foi reeleito neste domingo (6) prefeito de Salvador, derrotando ainda no primeiro turno candidatos como o vice-governador Geraldo Jr (MDB) e Kleber Rosa (PSOL). O resultado vem sem surpresa após uma campanha tranquila, com todas as pesquisas indicando que Bruno seria facilmente reconduzido ao cargo. Ele tem 78% dos votos com 74,03% das urnas apuradas e está matematicamente eleito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Kleber Rosa aparece em segundo, com 11,09% dos votos, e Geraldo é o terceiro, com 10,26%. Todos outros candidatos registraram menos de 1% dos votos válidos, aponta o TSE.

As últimas pesquisas eleitorais da capital baiana, a da Quaest e a da P&A/Política Livre, divulgadas ontem, apontavam a vitória de Bruno no primeiro turno, que acabou se concretizando hoje. A pesquisa Quaest também indicava que 90% dos eleitores soteropolitanos acreditavam na reeleição do prefeito.

A vitória de Bruno mantém uma tendência em Salvador de reeleger todos os prefeitos, desde a aprovação da emenda da reeleição, em 1998. Completavam a lista de candidatos a prefeito Giovani Damico (PCB), Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Silvano Alves (PCO).

A decisão também coroa os primeiros quatro anos de trabalho de Bruno, que tiveram foto forte em programas sociais, com implementação de restaurantes populares, além de escolas, novas vias e hospitais.

Bruno Reis tem 47 anos e nasceu em Petrolina (PE). Ele é casado e tem quatro filhos. Familiares dizem que eleempre gostou de política e fez parte do grêmio estudantil do Colégio Nobel e do Diretório Acadêmico da Universidade Católica do Salvador, onde cursou Direito.

A carreira política começou no fim dos anos 1990, na Câmara Municipal de Salvador, onde foi estagiário e depois assessor, quando estudava Direito. Sua primeira eleição foi em 2010, como deputado estadual, com 55.267 votos. Em 2014, foi reeleito como um dos mais votados no estado, com 89.607 votos. Nessa época, foi escolhido Destaque Parlamentar de 2011 e 2012, pela imprensa especializada, foi o deputado mais assíduo e um dos mais atuantes no primeiro período Legislativo.

Em 2015, ele passou a integrar a gestão municipal, assumindo a pasta da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), atual Sempre. Em 2016, como vice na chapa de ACM Neto, chegou à prefeitura de Salvador. Quatro anos depois, assumiu a missão de ser o candidato após a saída de Neto e foi eleito ainda no primeiro turno. Ele também assumiu a secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador.