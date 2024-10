TRANSPLANTE

Baiano que recebeu coração infectado com HIV precisa de transplante de rim

Um homem soteropolitano de 63 anos que fez um transplante de coração, e recebeu um órgão infectado com HIV no Rio de Janeiro vai precisar de um transplante de rim. O transplante inicial aconteceu em janeiro e agora ele tem que lidar com outras complicações de saúde.

O paciente falou pela primeira vez sobre o ocorrido nesta quarta-feira (23). Em entrevista à BandNews, ele afirmou não ter recebido nenhum apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio ou do governo do Rio de Janeiro, tendo sido contatado por ligação apenas duas vezes sobre o caso.