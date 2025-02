CRIME BRUTAL

Bancária foi estuprada, asfixiada e morta após não corresponder a paquera de vizinho

Corpo da vítima foi achado dentro de casa, no interior de São Paulo, com sinais de violência

A investigação do assassinato da gerente bancária Aline Cristina Giamogeschi, de 31 anos, em Registro, no interior de São Paulo, teve um desfecho com a prisão de um vizinho, identificado apenas como William, de 22 anos. Ele confessou ter violentado e asfixiado a vítima, que foi encontrada morta no sábado (22) em sua casa, no bairro Jardim São Paulo. O crime ocorreu após o suspeito, que nutria um interesse não correspondido por Aline, monitorar sua rotina e aproveitar uma oportunidade para agir. As informações são do G1.>