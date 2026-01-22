Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Barra de chocolate da Lacta é recolhida após determinação da Anvisa

Segundo o órgão, foram detectados problemas com a embalagem de um lote específico

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:10

Chocolate branco
Chocolate branco Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (22), o recolhimento de um lote específico da barra de chocolate Chocolate Branco Laka. Segundo o órgão, foram identificadas falhas técnicas na embalagem do produto, que não oferecem risco aos consumidores.

A comercialização, distribuição, divulgação e o consumo do lote CC28525493 do Chocolate Branco Laka foram suspensos após a própria empresa Mondelēz Brasil comunicar o recolhimento voluntário do lote e a retirada do produto do mercado. O lote corresponde, na verdade, ao produto Laka Oreo, que foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka.

Lote de chocolate Laka será recolhido

O produto Laka Oreo foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka por Reprodução
Chocolate Branco Laka por Reprodução
Chocolate Branco Laka por Reprodução
Chocolate Branco Laka por Reprodução
Chocolate branco por Reprodução
1 de 5
O produto Laka Oreo foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka por Reprodução

A falha técnica fez com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondessem ao produto comercializado. A troca de embalagens também resultou na ausência da declaração obrigatória sobre a presença de glúten, exigida por lei. Para pessoas com condições específicas de saúde, como celíacos e indivíduos alérgicos ao glúten, a falta dessa informação pode representar riscos.

A orientação da Anvisa é que os consumidores que possuam o produto do lote citado não consumam o chocolate e entrem em contato com a Mondelēz Brasil Ltda. para receber as devidas orientações.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2346, desta quinta-feira (22)

Resultado da Timemania 2346, desta quinta-feira (22)
Imagem - Resultado da Quina 6934, desta quinta-feira (22)

Resultado da Quina 6934, desta quinta-feira (22)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)

Resultado da Lotofácil 3594, desta quinta-feira (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
02

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
03

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia
04

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia