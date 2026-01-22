SAÚDE

Barra de chocolate da Lacta é recolhida após determinação da Anvisa

Segundo o órgão, foram detectados problemas com a embalagem de um lote específico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta quinta-feira (22), o recolhimento de um lote específico da barra de chocolate Chocolate Branco Laka. Segundo o órgão, foram identificadas falhas técnicas na embalagem do produto, que não oferecem risco aos consumidores.

A comercialização, distribuição, divulgação e o consumo do lote CC28525493 do Chocolate Branco Laka foram suspensos após a própria empresa Mondelēz Brasil comunicar o recolhimento voluntário do lote e a retirada do produto do mercado. O lote corresponde, na verdade, ao produto Laka Oreo, que foi embalado com o rótulo do Chocolate Branco Laka.

A falha técnica fez com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondessem ao produto comercializado. A troca de embalagens também resultou na ausência da declaração obrigatória sobre a presença de glúten, exigida por lei. Para pessoas com condições específicas de saúde, como celíacos e indivíduos alérgicos ao glúten, a falta dessa informação pode representar riscos.