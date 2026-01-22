Acesse sua conta
Projeto apoiado pelo Google impacta mais de 3 mil mulheres na tecnologia no Nordeste

Código M, promovido pela Laboratória, foi criado para despertar o interesse de mulheres pelo universo da tecnologia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:58

Com apoio do Google.org, Laboratória ampliou o acesso de mulheres à área de tecnologia no Nordeste
Com apoio do Google.org, Laboratória ampliou o acesso de mulheres à área de tecnologia no Nordeste Crédito: Ulisses Dumasargo/Divulgação

A Laboratória concluiu um projeto de três anos financiado pelo Google.org que ampliou o acesso de mulheres à área de tecnologia no Nordeste, com impacto direto em Salvador e Recife. Entre 2023 e 2025, a iniciativa chamada Código M alcançou mais de 3 mil mulheres, com ações voltadas à formação profissional, inclusão e diversidade em um dos setores que mais crescem no Brasil.

O evento, criado para despertar o interesse de mulheres pelo universo da tecnologia, recebeu 2,7 mil participantes que passaram por palestras e oficinas práticas, enquanto outras 300 mulheres concluíram formações intensivas em tecnologia oferecidas pela organização.

Em 2023, o Código M reuniu 449 mulheres, sendo 56% pretas ou pardas. No ano seguinte, foram quase 400 participantes, com 55% pretas ou pardas. Já em 2025, o projeto atingiu um recorde: 1.850 mulheres impactadas, sendo metade delas pretas ou pardas, além de mais de 15 horas de conteúdo em encontros realizados em Recife. Um dos destaques foi a participação de Sônia Guimarães, primeira professora negra do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), como convidada especial.

Uma das mulheres impactadas é Vanessa Pontes, que participou do Código M em Salvador, ingressou no curso da Laboratória e hoje atua como desenvolvedora de software em um grande banco brasileiro. Após a formação, ela voltou ao evento, desta vez como palestrante, para compartilhar sua trajetória.

“Quando decidi mudar de carreira, me senti um pouco perdida, sem saber por onde começar. O Código M foi um divisor de águas, pois mostrou que eu não estava sozinha. Conhecer outras mulheres enfrentando os mesmos desafios me deu a segurança necessária para seguir em frente”, conta Vanessa.

Segundo Regina Acher, cofundadora da Laboratória, o projeto deixa um legado social duradouro na região. “Graças ao apoio do Google.org, conseguimos ampliar nosso alcance, chegar no Nordeste com tudo e oferecer experiências de aprendizado transformadoras, como a vivida por Vanessa. Em um setor ainda marcado por desigualdades, abrimos caminhos, revelamos talentos e mostramos que, quando mulheres têm acesso às ferramentas certas, elas transformam não apenas suas próprias vidas, mas também a realidade ao seu redor”, completa.

Tags:

Mulheres Educação Evento Formação Profissional Tecnologia

