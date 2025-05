TRAGÉDIA

Batida entre carreta e micro-ônibus deixa nove pessoas mortas e 10 feridas

As vítimas fatais são oito adultos e uma criança que estavam no micro-ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros

Nove pessoas morreram e dez pessoas ficaram feridas, na noite dessa terça-feira (13), após uma batida entre uma carreta e um micro-ônibus, na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas. Não há informação sobre quantas pessoas estavam nos dois veículos. O acidente ocorreu na altura do km 446, próximo à comunidade de Barrocão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias pessoas ficaram presas às ferragens. Nove ocupantes do micro-ônibus foram encontrados mortos, sendo oito adultos e uma criança. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o resgate e foi liberada por volta das 3h desta quarta-feira (14). As informações são do G1 MG.>