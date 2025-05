2 MILHÕES DE SEGUIDORES

Advogado famoso que agrediu namorada é solto e vai usar tornozeleira eletrônica

João Neto, de 47 anos, estava preso em Maceió

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2025 às 11:05

Natural de Salvador, João Neto atuava como advogado em Alagoas Crédito: Reprodução

O advogado e influenciador baiano João Neto foi solto na terça-feira (13) após passar 29 dias preso no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió (AL). Ele estava detido de forma preventiva por agredir a companheira no apartamento do casal e agora terá que usar tornozeleira eletrônica. As informações são do g1 AL. >

A revvogação foi expedida pela Justiça de Alagoas, que também impôs medidas cautelares. O processo tramita em segredo de justiça.>

O baiano ainda perdeu o registro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia. A suspensão é preventiva por 90 dias - prazo máximo permitido - e começou a valer ontem também. >

A suspensão preventiva, no entanto, ocorreu em um processo ético-disciplinar anterior à prisão. Trata-se de um processo instaurado devido a outras condutas do baiano, como falas polêmicas dadas nas redes sociais e em entrevistas.>

João se tornou conhecido nacionalmente, por exemplo, pelo bordão "no coco e no relógio", que significa "na cabeça e no coração". A sentença é frequentemente repetido em seus videos e indica os alvos preferenciais sugeridos pelo advogado à audiência para disparos de armas de fogo. >

Para a OAB, as falas são "incompatíveis com a dignidade da profissão e com o exercício profissional da advocacia" e trouxeram "ampla repercussão nacional negativa para a advocacia baiana".>

Vídeo flagrou agressão

Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que uma mulher ensanguentada deixa um apartamento. João Neto aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima.>

A Polícia Civil de Alagoas informou que João Neto agrediu sua companheira dentro do apartamento onde mora. Ele foi conduzido para a Central Flagrantes, onde os procedimentos legais foram adotados.>

A vítima foi levada à delegacia para registrar o caso. A mulher relatou que João Neto a derrubou com um empurrão, que a fez cair e bater o queixo no chão provocando um corte profundo. >

Em nota, a defesa de João Neto disse que tomou conhecimento das imagens divulgadas e que vai esclarecer o episódio. "A defesa do advogado João Neto vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito de violência doméstica. Todavia, esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito", pontua. >

O advogado baiano é famoso nas redes sociais. João Neto é conhecido por publicar vídeos no Instagram comentando casos de grande repercussão e tirar dúvidas de seguidores sobre Direito. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e mestre em Ciências Criminais.>