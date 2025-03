CRIME

Bebê brasileiro vítima de tráfico humano é resgatado em Portugal

Ação da PF trouxe o bebê de volta ao Brasil

Na manhã desta segunda-feira (24), um bebê brasileiro de 1 ano e 4 meses foi repatriado para o Brasil após ser vítima de tráfico internacional de pessoas. A criança, que havia sido levada para Portugal no final de 2023 ainda recém-nascida, foi transportada com documentos falsificados. >

A ação que resultou no resgate do bebê contou com a colaboração de diversas entidades públicas e privadas de ambos os países. A investigação, iniciada pela Delegacia da Polícia Federal em Campinas, visava combater o tráfico internacional de recém-nascidos com destino à Europa, uma prática ilegal que estava ocorrendo na região.>