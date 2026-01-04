Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:41
Uma criança de apenas 11 meses ficou ferida após ser atingida por uma bala perdida. O bebê estava com a família em uma celebração de Réveillon, na última quarta-feira (31), na cidade de Guaianases.
Em entrevista ao Estadão, a mãe de Esther Vitória, Jeniffer de Souza Freitas, contou que a criança estava no carrinho, na casa de um amigo da família, quando foi atingida. O grupo celebrava a virada de ano em um conjunto habitacional Inácio Monteiro, quando a mãe ouviu um disparo e a criança começou a chorar descontroladamente.
Esther Vitória foi atingida na região da barriga, mas a bala não chegou a perfurar seu corpo. Segundo a mãe, a criança sofreu uma queimadura superficial por conta do projetil, que foi encontrado no carrinho. Ela foi levada para o Hospital Cidade Tiradentes, onde recebeu atendimento médico.
O caso foi registrado no 49º Distrito Policial de São Mateus. A Polícia Civil ainda não identificou a origem do disparo.