CRIME

Bebê sequestrada por falsa agente de saúde é encontrada em Curitiba

Mãe relatou que foi dopada

A menina de um ano e seis meses, que havia sido sequestrada em Curitiba, foi encontrada na noite de sexta-feira (24). A informação foi confirmada pelo advogado da família, Leonardo Mestre, que afirmou que a criança está a caminho de casa com a família, mas não revelou as condições em que ela foi encontrada. >

Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a pessoa responsável pelo sequestro foi presa. De acordo com o Uol, ele explicou que as autoridades conseguiram localizar o veículo utilizado na fuga e realizaram um monitoramento minucioso, rastreando as câmeras da região para conseguir localizar a criança. Representantes das forças de segurança irão conceder entrevistas sobre o caso na manhã de sábado (25).>

O sequestro aconteceu na quinta-feira (23), quando a mãe da menina denunciou que foi dopada por uma mulher que se passou por agente de saúde. A falsa profissional alegou que a criança precisaria realizar um exame médico, ou então seria levada pelo Conselho Tutelar. A mãe foi orientada a colocar a filha em uma cadeirinha no carro, e, em seguida, recebeu uma bebida, que a mulher disse ser "uma proteína". Após a mãe ajeitar a cadeirinha, a mulher acelerou o carro e fugiu com a criança. A mãe, que começou a se sentir tonta e prestes a desmaiar, suspeitou que havia sido dopada.>

A suspeita estava usando uma máscara e óculos, e, segundo a mãe, deixou uma pasta com documentos dentro do carro. A Polícia Civil informou que a criança foi inserida no sistema de alerta para pessoas desaparecidas, o Alerta Amber, da Meta, que divulga informações sobre o desaparecimento nas redes sociais de pessoas localizadas em um raio de até 160 quilômetros do local do desaparecimento.>