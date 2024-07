CONCURSO

BNDES divulga concurso para 900 vagas; salário é de R$ 20 mil

O salário inicial é de R$ 20,9 mil, para atuar no cargo de analista, com jornada de trabalho de 35 horas semanais. O concurso prevê a reserva de 30% de vagas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência. Os aprovados vão atuar na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.