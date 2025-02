ACIDENTE

Bola de fogo: vídeo mostra momento da explosão do avião que caiu em avenida de São Paulo

Duas pessoas que estavam na aeronave morreram

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 08:55

Avião caiu no meio de avenida Crédito: Reprodução/TV Globo

Um vídeo captou o momento da explosão do avião que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). Duas pessoas morreram no acidente. >

A imagem, exibida pela TV Globo, mostra que o fluxo acontecia normalmente na via quando uma explosão acontece às 7h18, aparecendo na parte de cima do vídeo.>

Logo em seguida o avião caiu no meio da avenida, atingindo um ônibus. Morreram o piloto e um passageiro do avião. No ônibus, o motorista foi socorrido ferido. Outras duas passageiras tiveram ferimentos menos graves. >

Acidente>

O avião caiu na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O acidente, ocorrido por volta das 7h20, deixou pelo menos duas vítimas fatais e dois feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois corpos carbonizados foram encontrados dentro da aeronave, enquanto um motociclista e o motorista de um ônibus atingido pelos destroços ficaram feridos. O local foi interditado, e sete viaturas dos Bombeiros foram enviadas para o resgate.>

O avião, um modelo King Air F90 com capacidade para oito passageiros, havia decolado do Campo de Marte por volta das 7h15 com destino a Porto Alegre. Testemunhas relataram uma explosão no momento da queda, seguida de uma grande nuvem de fumaça preta. A aeronave atingiu um ônibus da viação Santa Brígida, prefixo 732, que pegou fogo, mas não havia passageiros no veículo. O piloto teria tentado um pouso de emergência na avenida, mas não obteve sucesso.>