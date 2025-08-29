Acesse sua conta
Bolsonaro chora ao receber visita: “Minha vida já acabou”

Vice-prefeito de São Paulo conta que Bolsonaro se emocionou durante visita de 4 horas e que está sendo “enterrado vivo” antes de julgamento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:34

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

Em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e sob vigilância integral, Jair Bolsonaro se emocionou durante a visita do vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo (PL). A conversa durou cerca de 4 horas. Em dado momento, o ex-presidente relembrou a trajetória no meio militar até chegar à Presidência e, dizendo estar com 70 anos e perspectiva de condenação pelo STF, desabafou: “Minha vida já acabou”.

Em contato com a coluna, Mello Araújo afirmou ter visitado Bolsonaro com a intenção de animá-lo. “Na minha carreira visitei policiais que acabaram presos em ocorrências por troca de tiros e depois foram absolvidos. Eu sei o que é isso, o que a pessoa que está presa passa”, disse o coronel, que foi indicado pelo ex-presidente para ser vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

