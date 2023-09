Bolsonaro vai corrigir hérnia de hiato e prender alças intestinais

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) será submetido a duas cirurgias no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo na manhã desta terça-feira (12). Bolsonaro fará a correção de uma hérnia de hiato e passe por um procedimento nas alças intestinais.



No último dia 23, Bolsonaro foi internado no mesmo hospital para fazer os exames preparatórios para as cirurgias. Inicialmente, também estava previsto que ele seria submetido a um terceiro procedimento para correção do septo nasal. Porém, essa terceira cirurgia foi adiada, segundo disse o ex-presidente à agência Reuters.