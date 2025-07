ENEM

Bahia de fora: veja quais são as 15 melhores escolas do Brasil em matemática

Ministério da Educação (MEC) divulgou dados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2024

Millena Marques

Publicado em 13 de julho de 2025 às 10:18

É importante dominar conceitos básicos de matemática Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados individuais do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2024 nesta semana. As informações revelam os desempenhos das instituições de ensino do país. As escolares cearenses têm dominado as listas. >

No quesito matemática, a maior nota do Brasil foi do Colégio de Aplicação Farias Brito, no Ceará, que conquistou média de 889,57 pontos, seguido do Colégio Alfa Cem, do Rio de Janeiro, que teve 868,06. O pódio é fechado pelo Colégio Christus Pré-universitário, também no Ceará, que chegou a 863,27 pontos. A Bahia não teve nenhuma escola entre as 15 melhores.>

Lista completa

Farias Brito Colégio De Aplicação (Ceará) - Nota: 889,57>

Colégio Alfa Cem Bilingue (Rio de Janeiro) - Nota: 868,06>

Colégio Christus Pré-universitário (Ceará) - Nota: 863,27>

Colégio Classe A (Mato Grosso do Sul) - Nota: 852,38>

Colégio Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo (Ceará) - Nota 850,42>

Objetivo Colégio Integrado (São Paulo) - Nota: 844,63>

Colégio Etapa III (São Paulo) - Nota: 841,76>

Instituto Educacional São José (Piauí) - Nota: 840,23>

Colégio Santo Antônio (Minas Gerais) - Nota: 837,91>

Colégio Ari de Sá Cavalcante - Mário Mamede (Ceará) - 832,50>

Instituto Dom Barreto Centro (Piauí) - Nota: 831,44>

Coleguium - Unidade Ouro Preto Integral (Minas Gerais) - Nota: 831,17>

Farias Brito Colégio Pré-vestibular Central (Ceará) - Nota: 828,65>

Colégio Master (Ceará) - Nota: 827,89>

Colégio Naval (Rio de Janeiro) - Nota: 826,81>

Na lista das 30 escolas com os melhores desempenhos na prova, apenas uma é baiana. Trata-se do Colégio Bernoulli, que teve média de 730,49 no Enem, e ocupa a 30º posição. A instituição com a maior média foi o Colégio Farias Brito, de Fortaleza (CE), com 789,93 de média. >

Integram o top 3 o Colégio Christus Pré Universitário, também em Fortaleza, e o Colégio Classe A, em Campo Grande (MS) Todas as escolas com as maiores médias são particulares e estão espalhadas em diferentes cidades brasileiras.>

Já o Bernoulli aparece no ranking com duas escolas: a unidade de Salvador e de Belo Horizonte (MG). O colégio mineiro aparece à frente do baiano, na 19º posição e com 738,60 de média. Cada escola tem 109 e 175 alunos, respectivamente. >