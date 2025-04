RN

Bolsonaro passa mal e é socorrido para hospital em Natal

Informação foi passada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 10:24

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu-se mal nesta sexta-feira (11) e precisou de atendimento médico, conforme informou o senador Flávio Bolsonaro (PL). >

"Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal", afirmou o parlamentar. Segundo o filho do ex-presidente, Bolsonaro está acompanhado do senador Rogério Marinho. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo>

Bolsonaro e Marinho estavam em uma viagem ao Rio Grande do Norte. Na rede social X (antigo Twitter), Marinho publicou um vídeo em que mostra Bolsonaro se reunindo com apoiadores na cidade de Bom Jesus.>

Bolsonaro passou por uma série de procedimentos médicos em decorrência da facada que levou no abdômen, em Juiz de Fora (MG). O ataque causou lesões graves em órgãos internos, como intestino delgado e cólon, e exigiu uma cirurgia de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente passou por ao menos quatro cirurgias abdominais relacionadas às complicações do episódio, incluindo obstruções intestinais, aderências e hérnias. Em várias ocasiões, Bolsonaro foi internado com crises de dor abdominal, náuseas e episódios de suboclusão intestinal.>