RESGATE

Bombeiros percorrem mais de 40 km, usam rapel e resgatam cão em cânion de SC

Depois de seis dias procurando seu cão, que havia desaparecido no município catarinense de Santa Terezinha, no Vale do Itajaí, o tutor encontrou o animal na última segunda-feira, 11. Mas, não conseguiu chegar até ele, porque o cachorro estava em um cânion, a 20 metros de profundidade.