ENERGIA

Brasil deve ter repositório definitivo para rejeito nuclear até 2029

A estimativa de conclusão do repositório, batizado de Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), é da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), órgão regulador da atividade nuclear no país, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Notícias relacionadas: Saiba mais sobre o uso da energia nuclear no Brasil e no mundo.À espera de Angra 3, energia nuclear no Brasil quer se mostrar segura.Uso de energia nuclear para tratar sangue tem norma atualizada.A Agência Brasil mostrou que a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que reúne as usinas Angra 1 e Angra 2, armazena rejeitos radioativos como ferramentas e uniformes contaminados em galpões que ficam próximo às usinas, cercados de procedimentos de segurança e monitoramento rigoroso, para que não haja poluição ambiental e risco às pessoas dentro e fora da central nuclear.