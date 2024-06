Brasil envia 4 vezes mais áudios no 'zap' e usa mais figurinhas que outros países, diz Mark Zuckerberg

O Brasil é o pais que mais usa a ferramenta de mandar áudios nas conversas do WhatsApp em todo o mundo. A informação foi divulgada pelo o CEO da Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp), Mark Zuckerberg. Segundo ele, o país envia quatro vezes mais mensagens de voz no aplicativo.

"As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país", afirmou Zuckerberg em uma mensagem de vídeo transmitida durante o "Meta Conversations", nesta quinta-feira (6), em São Paulo.