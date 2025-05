DOENÇA

Brasil investiga 17 casos suspeitos de gripe aviária; saiba onde

Todas as ocorrências seguem em fase de análise

O Brasil investiga 17 casos suspeitos de "gripe aviária", segundo dados da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura. O número permanece o mesmo em relação ao boletim divulgado na noite anterior, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. Todas as ocorrências seguem em fase de análise, com coletas de amostras em andamento e ainda sem resultados laboratoriais conclusivos.>