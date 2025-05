SÃO PAULO

Menina de 9 anos descobre câncer ao tentar fazer dancinha do TikTok

Ysabella Santos Cavalcante gravava um vídeo para o TikTok, escondido dos pais quando caiu

Quando tinha 7 anos, Ysabella Santos Cavalcante gravou um vídeo para o TikTok, escondido dos pais e, durante o registro, caiu e bateu as costas no chão. Para evitar uma bronca, não comentou nada com o pai, Gustavo Maia Cavalcante, 40, e com a mãe, Estefane Kerolen Domiciano Santos, 36, com os quais reside no Guarujá, litoral paulista, além do irmão, de 16 anos.>